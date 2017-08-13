МВД Грузии опровергло нецензурную беседу с пранкерами об экстрадиции Саакашвили

В МВД Грузии опровергли появившуюся в СМИ информацию о разговоре главы ведомства Георгия Мгебришвили с российскими пранкерами Вованом и Лексусом относительно экстрадиции бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает «Интерфакс».

В министерстве отметили, что допускать возможность такого разговора по незащищенной телефонной связи «в целом несерьезно».

Ранее СМИ со ссылкой на слова Лексуса распространили информацию о том, что пранкеры позвонили Мгебришвили, который якобы находился на отдыхе и был нетрезв, от имени его украинского коллеги Арсена Авакова и предложили помощь в экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, против которого на родине возбуждено несколько уголовных дел. Сообщалось, что глава МВД нецензурно отказался от такой перспективы, затем посоветовался с премьер-министром Георгием Квирикашвили и передал от него просьбу: «Если возможно, не высылайте нам этого засранца».

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Ранее стало известно о звонке Вована и Лексуса самому Саакашвили. Политик, который думал, что разговаривает с замглавы администрации президента страны Петра Порошенко, поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают украинское гражданство, либо «им мало не покажется».

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Основанием послужили неверные данные в анкете (он умолчал об уголовных делах против себя, возбужденных в Грузии). Сам политик в тот момент находился в США. Позже он по недействительному украинскому паспорту посетил несколько других стран. В момент беседы с пранкерами бывший одесский губернатор был в Венгрии.

Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го года. После этого он ушел в отставку. В 2004-2013 годах он был президентом Грузии. В родной стране политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растратах.