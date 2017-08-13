Правительство Тэтчер уличили в желании нажиться на войне в Персидском заливе

Национальный архив Великобритании рассекретил ряд документов, свидетельствующих о том, что правительство Маргарет Тэтчер расценивало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году как «уникальную возможность» заработать на продаже оружия странам Персидского залива. Об этом пишет The Guardian.

В материалах, в частности, описываются конфиденциальные сообщения Алана Кларка, занимавшего тогда должность министра по военным закупкам, премьер-министру Тэтчер, в которых он описывал свою поездку по странам Персидского залива накануне начала войны.

«Вне зависимости от того, какую мы выберем политику развертывания в регионе, это уникальная возможность для DESO (Управление экспортных поставок Минобороны Великобритании — прим. «Ленты.ру»); обширная демонстрация с боевыми снарядами и "настоящими" целями. (...) Я обрисовал список текущих перспектив в области продажи оборонительных вооружений в начале кризиса. Теперь они, вероятно, увеличатся, если мы сделаем все от нас зависящее», — говорится в секретной записке, датированной 19 августа 1990-го, спустя несколько дней после вторжения Ирака в Кувейт.

Материалы по теме Она не заржавеет Маргарет Тэтчер показала миру железный стиль

В других документах министр обозначал в качестве потенциальных клиентов Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию. Отмечается также, что до начала войны в Персидском заливе Кларк посетил ряд государств, чтобы заверить в поддержке со стороны Лондона.

Чарльз Пауэлл, советник Тэтчер, в памятке для Кларка указывал, что во время турне тот должен был продемонстрировать союзникам в регионе, что Великобритания быстрее и лучше реагирует на просьбы своих партнеров о помощи, чем Франция — соперник Соединенного королевства по экспорту вооружений. Пауэлл также призывал министра посетить небольшие страны Залива, полагавшие, что Великобритания «недостаточно внимательна к их потребностям и проблемам безопасности».

Войска Ирака вторглись в Кувейт 2 августа 1990 года. Формальным поводом для этого послужили обвинения в том, что Эль-Кувейт на протяжении 10 лет незаконно добывал иракскую нефть из приграничного месторождения. Военный конфликт продлился два дня, а 8 августа Багдад объявило о слиянии Кувейта с Ираком. Эти события привели к началу войны в Персидском заливе, целью которой было освобождение Кувейта. Ираку противостояла международная коалиция ООН во главе с США. Конец войне положила операция «Буря в пустыне», завершившаяся 28 февраля 1991 года освобождением Кувейта.