На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер

Во время съемок фильма «Дэдпул 2», проходящих в канадском Ванкувере, погибла женщина-каскадер. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.

Как отмечается, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле. TMZ указывает, что она врезалась в витрину на первом этаже в башне Shaw Tower.

«Дэдпул 2» выйдет на экраны в марте 2018 года. Картина является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс». Его режиссером выступил Дэвид Линч («Джон Уик»).

Накануне американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне. 55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увезли со съемочной площадки.