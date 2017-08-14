Прицеп с пастой Nutella и «Киндер-сюрпризами» угнали в Германии

Неизвестные угнали в Германии фуру, груженую 20 тоннами сладостей, среди которых была паста Nutella и шоколадные яйца «Киндер-сюрприз». Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Welt.

Инцидент произошел в городе Нойштадт, федеральная земля Гессен. По информации полиции, преступление было совершено в промежутке между ночью субботы и полуднем воскресенья.

Общая стоимость украденного оценивается в 50-70 тысяч евро. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

В конце 2016 года в Москве задержали мужчину, подозреваемого в угоне «Газели» с тортами. Предполагаемым преступником оказался 28-летний выходец из Средней Азии.

С заявлением о краже автомобиля в правоохранительные органы обратился житель Подмосковья. По словам потерпевшего, он доставлял партию кондитерских изделий в продуктовый магазин. Во время разгрузки товара мужчина оставил ключи зажигания в замке, и тогда его машину угнали.