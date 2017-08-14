Отмечавший День строителя мужчина упал на шампур в Москве

В Москве отдыхавший на природе в компании коллег мужчина упал на шампур, передает РЕН ТВ. Мужчину доставили в больницу с травмами груди и спины.

Дата происшествия не указывается. Однако в сообщении телеканала говорится, что пострадавший отмечал День строителя, который в этом году приходился на 13 августа.

Инцидент, предположительно, произошел у водоема в лесополосе на Севастопольском проспекте (в Битцевском парке — прим. «Ленты.ру»).

По факту произошедшего назначена проверка.

В июле прошлого года поссорившийся с жителем столичного Бирюлево на пикнике индиец ударил его шампуром в грудь и сбежал. Инцидент произошел на Булатниковской улице. Пострадавшего госпитализировали. В отношении иностранца возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В том же месяце смертью человека закончилась дуэль на шампурах во время семейного праздника в Днепровском районе Киева. Отец, мать с 25-летней дочерью и ее женихом выехали на отдых. Жарившие шашлык мужчины поспорили и решили выяснить отношения на шампурах. В результате старший из них нанес будущему зятю глубокую колотую рану, от которой последней скончался.