Суд оправдал троих руководителей шахты «Воркутинская» по делу о гибели 19 горняков

Воркутинский городской суд вынес оправдательный приговор троим бывшим руководящим сотрудникам шахты «Воркутинская», обвиняемым в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, из-за чего в феврале 2013 года погибли 19 рабочих. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры республики Коми.

Решение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера Сергея Моисеева, начальника участка по добыче угля №8 Андрея Лучинина и начальника участка вентиляции и техники безопасности Данилы Вихрова было оглашено вечером 13 августа.

«Приговор в законную силу не вступил, прокуратура будет его обжаловать», — добавили в надзорном ведомстве.

Утром 11 февраля 2013 года в шахте «Воркутинская» на глубине 800 метров произошел взрыв метана. В этот момент под землей работали 259 горняков, 26 из них находились непосредственно на аварийном участке. Погибли 19 человек.

По заключению комиссии Печорского управления Ростехнадзора авария произошла из-за нарушения правил взрывобезопасности при эксплуатации электрооборудования. Вследствие чего метано-пылевоздушная смесь скопилась и взорвалась в приводной камере ленточного конвейера.

В феврале 2014 года фигурантами уголовного дела, возбужденного после ЧП, стали сотрудники шахты Моисеев, Лучинин и Вихров. Они отрицали свою вину по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).