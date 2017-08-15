Часы с 73 бриллиантами дополнили ремешком польского плетения

Французский модный дом Dior представил часы, созданные в честь 70-летнего юбилея компании. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

Речь идет о часах La Mini D de Dior Satine Tressée из коллекции Horlogerie. Корпус выполнен из желтого золота. Модель дополнена золотым ремешком польского плетения, которая имитирует ткань букле. По безелю часы украшены 73 бриллиантами.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.

На ювелирно-часовом салоне BaselWorld, который прошел весной 2017 года, модный дом показал несколько новых моделей. Были представлены новинки в нескольких линиях, в том числе La D de Dior Satine, Dior Grand Soir Botanic с кварцевым механизмом и Dior Grand Bal Pièce Unique Galaxie с автоматическим механизмом.