Житель Иркутска в костюме смерти принес к областной администрации гробы

Видео: Zloneg 3020 / YouTube

В Иркутске мужчина в костюме смерти принес к зданию областной администрации четыре ящика, напоминающих гробы. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что таким образом планировалось напомнить о годовщине гибели четверых детей в Черемхово.

Полицейские и кинологи выяснили, что ящики пусты, сообщает Irk.ru. Они установили личности двоих мужчин, устроивших акцию, ими оказались местные жители 27 и 35 лет.

В конце июля — начале августа 2016 года 26 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната в возрасте от четырех до 15 лет были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Четыре девочки умерли в больнице.