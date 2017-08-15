Психолог из «Дома-2» задержан в Минске за унижение клиентки

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали российского психолога Михаила Козлова во время проведения тренинга личностного роста. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте главного управления внутренних дел Минского Горисполкома.

Инцидент произошел накануне вечером. С жалобой на психолога обратилась одна из его клиенток. Женщина утверждала, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены «оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство». Она также заявила, что психолог «мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США».

В отношении действий Козлова проводится проверка. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают законность проведения тренинга.

Между тем помощник специалиста Евгений рассказал порталу Onliner.by, что его работодателя подозревают в торговле людьми, а также по некой статье, связанной с наркотиками.

Согласно информации из открытых источников, Козлов проводит тренинги личностного роста в Москве и Минске, поскольку сам он — уроженец российской столицы, но женат на гражданке Белоруссии. На сайте психолога указано, что в настоящее время он проводит три вида занятий: «Точка невозврата» (бесплатно), «Preодоление» (500 долларов) и «Неизбежный результат» (900 долларов). Специалист также участвовал в качестве консультанта в телепроекте «Дом-2».

В сентябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что в России на Козлова подали заявление в правоохранительные органы из-за того, что он якобы устраивал оргии на своих занятиях. Как отмечает портал ex-Press, его, в частности, обвинили в принуждении клиентов к групповому сексу и обнаженным танцам. К ответственности, по информации сайта, его не привлекли.