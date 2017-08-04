Наука и техника
 

Раскрыто влияние порнографии на поведение мужчин

Перейти в «Мою Ленту»

Американские психологи из Университета Небраски-Линкольна выявили закономерность между просмотром порнографии и поведением мужчин. Свои выводы ученые представили в рамках 125-ой конференции Американской ассоциации психологов.

В рамках исследования был проведен анонимный опрос, участие в котором приняли 330 человек в возрасте 17-54 лет из числа студентов Университета Мидуэстерн. Им предлагалось ответить на 46 вопросов, связанных с классическими мужскими поведенческими стереотипами.

По итогам опроса исследователи выявили закономерность, согласно которой возраст, в котором мужчина впервые посмотрел порнографию, определяет его склонность к определенным типам поведения.

В частности, выяснилось, что ранний опыт знакомства с порнографией способствует формированию склонности к доминированию над женщинами. В случае, когда первый просмотр порнографии происходит в позднем возрасте, у мужчины формируется поведенческий стереотип, характеризуемый стремлением к промискуитету и мизогинией.

Наконец, средний возраст первого просмотра порнографии среди мужчин составил 13,37 лет. Ученые намерены добавить в свои будущие исследования еще ряд показателей, которые помогут точнее интерпретировать полученные данные и выявленные закономерности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заключенные вручную собрали компьютер для просмотра порно
Назван главный конкурент виртуальной реальности
Pornhub нашел способ смотреть порно на Playstation VR
Последние новости
Китай выступил против нового закона США о санкциях
Слуцкий рассказал о помощи Абрамовича в Англии
Раскрыто влияние порнографии на поведение мужчин
В результате стрельбы в парке в Сан-Франциско ранены три человека
Пожар в дубайском Torch Tower потушен
Трамп назвал унизительными для Америки домыслы демократов о «сговоре с Россией»
Посольство Испании в Венесуэле забросали «коктейлями Молотова»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0231 июля

Вверх-вниз

SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
00:06Сегодня

Подсчитана прожорливость кошек и собак

14:4724 июля

Microsoft похоронит Paint

17:05 3 августа

Под Омском нашли захоронение готового к схватке воина

Наука и техника00:04Сегодня

Ядрена вошь

Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
20:5619 июля

«Древнейший смайлик» нашли в Турции

19:01 3 августа

В МГУ отфильтровали воздух

17:38 6 июля

Распространение рака в прозрачной мыши показали на видео

Наука и техника00:1012 июля

«Товарищ Коба хороший работник»

Почему Сталин осторожничал в 1917 году
14:40 3 августа

Раскрыты сроки выхода новой Android

12:52 3 августа

Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов

11:59 3 августа

Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Елизавета Симонова«Бескомпромиссная неонацистка»
О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей
Главу предвыборного штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей
МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Все материалы
Мир
Американская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Китай выступил против нового закона США о санкциях
В результате стрельбы в парке в Сан-Франциско ранены три человека
Пожар в дубайском Torch Tower потушен
В дубайском небоскребе «Факел» вновь произошел пожар
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
При наборе в органы юстиции Львовской области начали проверять знания о Бандере
Днепровская криминальная республика
Как на Украине появилась бандитская столица
СБУ задержала в Киеве сепаратиста-администратора групп в соцсетях
Лукашенко потребовал увеличить численность населения Белоруссии
Захарченко заявил об «утилизации» Киевом украинских националистов в Донбассе
На Украине арестовали заподозренного в государственной измене журналиста
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Bitcoin Cash потеряла место в тройке криптовалют по капитализации
Экс-владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов проиграл в суде США
Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка
Миноритарий «Югры» попросил Генпрокуратуру проверить временную администрацию
В ЦБ рассказали об отсутствии рисков потрясений для банковской системы
S&P отказалось снижать рейтинг России из-за новых санкций
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Мне бы в небо
Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм
Перегрузили
Энергоавария на Дальнем Востоке оставила без света 1,5 миллиона жителей
Помощник президента заявил о неготовности российских дорог для беспилотников
Ассоциация европейского бизнеса выступила против антироссийских санкций США
«Росатом» поставил германий-76 для международного научного эксперимента GERDA
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
Все материалы
Силовые структуры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Военные рассказали о состоянии пострадавших в драке в учебном центре на Урале
Сотрудники Росгвардии нашли арсенал оружия в подмосковной квартире
Осужденный за разбой инвалид Мамаев рассказал о разочаровании приговором
Комиссия ЦВО начала расследование массовой драки в воинской части на Урале
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Тайное писание
Apple случайно рассекретила iPhone 8
Подсчитана прожорливость кошек и собак
Раскрыто влияние порнографии на поведение мужчин
Под Омском нашли захоронение готового к схватке воина
В МГУ отфильтровали воздух
Все материалы
Спорт
НеймарПрестол Неймара
От какого сериала устали больше: «Игра престолов» или переход Неймара в ПСЖ
Мое сердце замерло
Почему занятия бегом и участие в марафоне таят в себе смертельную опасность
Владимир КличкоДомолотил
Главные бои завершившего карьеру Владимира Кличко
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике отстранили от участия в ЧМ
Слуцкий рассказал о помощи Абрамовича в Англии
«Краснодар» обыграл «Люнгбю» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен»
Все материалы
Культура
Франс Снейдерс, «Кладовая»«У тебя отопление, стиральная машинка — ты такая счастливая»
Сана Валиулина о татарской семье, советской Эстонии и современной Голландии
Появился тизер третьего сезона «Мистера Робота»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Нарко»
Умер актер из «Гарри Поттера»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
СМИ узнали об отсутствии заявления Малахова на увольнение
Все материалы
Ценности
Любовный яд
Ароматы-афродизиаки: грань между страстью и гибелью
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle
Vacheron Constantin показал дракона с турбийоном
Футболистов «Спартака» оденут в костюмы Hugo Boss
Moschino раздал фирменные сумки монахиням
Фиолетовый Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai оценили в 730 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Рембрандт и 35 крокодилов
Лучшие фотографии из путешествий по версии National Geographic
Самолет нарисовал сам себя в небе над США
Названы пять лучших направлений для секс-туризма
«Победа» снизит минимальные цены на авиабилеты
Момент удара молнии в сотрудника американского аэропорта попал на видео
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Полуголые австралийские пожарные сфотографировались с коалами
Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Все материалы
Тест самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz
Один круг за рулем Mercedes-Benz C 36 AMG
Повелитель бури
Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante
Самый популярный внедорожный сэконд-хэнд в России
Какие машины для бездорожья чаще всего покупали на вторичке в 2017 году
Легендарный гоночный «Мерседес»
Зачем «Мерседес» построил копию легендарного гоночного седана 190 Е
Toyota обновила «спортивную» Camry
Hyundai Creta получила штатную навигацию
На продажу выставлен проехавший 800 000 километров за 2,5 года Ford
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы