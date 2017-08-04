Раскрыто влияние порнографии на поведение мужчин

Американские психологи из Университета Небраски-Линкольна выявили закономерность между просмотром порнографии и поведением мужчин. Свои выводы ученые представили в рамках 125-ой конференции Американской ассоциации психологов.

В рамках исследования был проведен анонимный опрос, участие в котором приняли 330 человек в возрасте 17-54 лет из числа студентов Университета Мидуэстерн. Им предлагалось ответить на 46 вопросов, связанных с классическими мужскими поведенческими стереотипами.

По итогам опроса исследователи выявили закономерность, согласно которой возраст, в котором мужчина впервые посмотрел порнографию, определяет его склонность к определенным типам поведения.

В частности, выяснилось, что ранний опыт знакомства с порнографией способствует формированию склонности к доминированию над женщинами. В случае, когда первый просмотр порнографии происходит в позднем возрасте, у мужчины формируется поведенческий стереотип, характеризуемый стремлением к промискуитету и мизогинией.

Наконец, средний возраст первого просмотра порнографии среди мужчин составил 13,37 лет. Ученые намерены добавить в свои будущие исследования еще ряд показателей, которые помогут точнее интерпретировать полученные данные и выявленные закономерности.