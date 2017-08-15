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Президент пострадавшего от наводнения Сьерра-Леоне попросил о помощи

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Эрнест Баи Корома
Эрнест Баи Корома

Президент Сьерра-Леоне Эрнест Баи Корома заявил, что его страна нуждается в экстренной помощи в связи с мощнейшим наводнением и разрушительными оползнями. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает BFMTV.

Глава государства выступил перед жителями наиболее пострадавшего от удара стихии столичного района Риджент. По словам Коромы, из-за удара стихии исчезли целые коммуны, разрушены десятки домов.

По данным «Красного Креста» официально подтверждена гибель 312 человек, более трех тысяч остались без крыши над головой. В тоже время местные власти говорят о тысячах пропавших без вести местных жителей.

Причиной наводнения стали проливные дожди, которые идут в Западной Африке уже несколько дней. По оценкам специалистов, это крупнейшее стихийное бедствие подобного рода в этом регионе за последние 20 лет.

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