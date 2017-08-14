Сотни человек погибли под оползнем в Сьерра-Леоне

В Сьерра-Леоне сошедший оползень похоронил сотни человек. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.

Огромный пласт земли со склона холма, на котором были построены дома, сполз на пригород столицы страны Фритауна. По предварительным подсчетам, стихия унесла жизни 310 человек. Из-под завалов уже извлечены 179 тел. Точный подсчет затруднен, так как многие жилища в пригородах возведены нелегально, без уведомления полиции и специальных служб. Стражи порядка оцепили район бедствия.

Причиной ЧП стали многодневные дожди в Сьерра-Леоне. Как отмечает агентство, в Западной Африке осадки, выпадающие во время сезона дождей, нередко приводят к смещению пластов земли и многочисленным жертвам из-за фактически бесконтрольной застройки и массовой вырубки лесов.