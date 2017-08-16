Стас Барецкий попытался убедить СМИ в стрельбе из пулемета в Москве

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий выложил видео, на котором он стреляет из пулемета в Москве. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

В подписи к клипу утверждается, что «это не постанова» (орфография сохранена). Сам Барецкий рассказал телеканалу РЕН ТВ, что действительно устроил стрельбу.

«Меня не пропускали, я вытащил пулемет и стал стрелять по машинам. А потом подумал, чего мне ждать, сел в тачку и рванул дворами», — объяснил он.

При этом на записи видно, что автомобиль Барецкого стоит на полупустой парковке. В кадр также попали люди с осветительной аппаратурой.