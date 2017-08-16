Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что жители Черновицкой области Украины развитие региона связывают не с Киевом, а с Румынией и живут по собственным законам. Об этом он сказал в в интервью телеканалу «112 Украина», передает портал «Гордон».

«В июле я был в Черновицкой области и знаете, такое ощущение, что она живет в какой-то другой Украине, как будто на острове. У них связь с большой землей бывает время от времени, когда самолет из Киева прилетает. А так у них там половина, ну хорошо, треть области — с румынскими паспортами», — заявил Лещенко.

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Он добавил, что есть у региона и свой «смотрящий» — руководитель фракции «Народного фронта» в Раде Максим Бурбак. «В принципе, как Юра Енакиевский при Януковиче следил за Донбассом, так и Бурбак смотрит за своей вотчиной. У них свои кланы контрабандистов, силовики, собственные законы. Они уже, знаете, живут вроде и в Украине, а вроде и нет», — сказал парламентарий.

22 марта о сепаратизме в Черновицкой области рассказал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, в регионе выданы 300 тысяч румынских паспортов. «В условиях дальнейшего падения нашей экономики все это может привести к катастрофическим последствиям», — предрек политик.

Статья 4 Конституции Украины запрещает иметь два гражданства.

Население Черновицкой области составляет около 900 тысяч человек. Более 180 тысяч из них — этнические румыны и молдаване.