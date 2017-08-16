В Узбекистане отменят выездные визы

Правительство Узбекистана с 2019 года отменит выездные визы и введет загранпаспорта. Об этом говорится в указе президента страны Шавката Мирзиёева, передает в среду, 16 августа, телеканал «Узбекистан 24».

В тексте документа говорится о принятии предложения ряда государственных органов ввести в действие с 1 января 2019 года биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу. «Отменить с 1 января 2019 года порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу», — также отмечается в указе.

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В марте «Sputnik Узбекистан» сообщал, что сотрудники органов внутренних дел и юристы готовят предложения в правительство республики по внедрению загранпаспортов вместо разрешительного стикера отдела виз и регистраций (ОВИР). Совершенствование паспортно-визовой системы было запланировано в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, которую утвердил Мирзиёев.

С просьбой отменить выездные визы граждане страны обращались в приемную Мирзиёева в октябре 2016-го, когда он был исполняющим обязанности главы государства, отмечает «Sputnik Узбекистан».