Трутнев раскритиковал систему оповещения жителей Приморья о стихийных бедствиях

Система оповещения населения о природных катаклизмах должна работать эффективнее. Такое мнение высказал полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке в среду, 16 августа, передает РИА Новости.

По его словам, из-за сильных ливней, которые обрушились на Приморский край в начале прошлой недели, были подтоплены 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях региона, пострадали более 2,5 тысячи жилых домов, размыло дороги и железнодорожное полотно.

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«В ходе этого наводнения погибли люди — это трагедия. Значит, плохо предупреждали. Люди, с которыми в Уссурийске общались, говорили, что в спешном порядке детей на чердаки закидывали, значит, почему-то не дошли сигналы. А надо, надо чтобы доходили», — сказал полпред.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. В крае ввели режим ЧС. Для жителей были организованы пункты временного размещения. В результате стихийного бедствия погиб 70-летний местный житель.