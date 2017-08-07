Паводок в Уссурийске и двух районах Приморья сняли на видео

Видео: newsvlru / YouTube

В затопленном из-за сильных дождей Уссурийске в Приморском крае объявили режим чрезвычайного положения, сообщает «Интерфакс». От ливневого паводка пострадали также Надеждинский и Хасанский районы. Видеозаписи очевидцы опубликовали на YouTube.

За ночь и утро 7 августа в Уссурийске выпало 208 миллиметров осадков при месячной норме в 134 миллиметра. По данным региональной администрации, подтопленными оказались придомовые территории, существует угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище. Для жителей организованы пункты временного размещения.

В Хасанском районе разрушены мосты возле сел Раздольное и Тихий. Подтоплены села Кравцовка, Занадворовка, Барабаш.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти в регионе еще в течение суток.