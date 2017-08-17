Захвативший заложницу на голландском радио мужчина задержан

Мужчина, который захватил заложницу в здании голландской радиостанции в городе Хилверсюм, задержан. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на ANP.

Женщина, которую удерживал нападавший, освобождена, она не пострадала.

Полиция выясняет мотивы нападавшего.

Ранее в этот же день стало известно, что вооруженный ножом неизвестный захватил в заложники сотрудницу радиостанции 3FM. Тем не менее вещание продолжалось без перебоев.

По информации Reuters, инцидент может быть связан с тем, что накануне 3FM покинул диджей, проработавший там 19 лет. Предположительно, он принял предложение о работе на другой радиостанции.

