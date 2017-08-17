Названо место похорон Веры Глаголевой

Актрису и режиссера Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Об этом в Союзе кинематографистов России сообщили Агентству городских новостей «Москва» в четверг, 17 августа.

Тело артистки будет предано земле 19 августа после церемонии прощания в Доме кино.

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По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, Глаголеву похоронят на Аллее актеров. Там покоятся такие артисты, как Любовь Полищук, Владислав Галкин, Наталья Гундарева и Вячеслав Невинный.

16 августа сообщалось, что церемония прощания с Глаголевой начнется в московском Доме кино в 11 часов утра.

Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рассказал близкий к семье артистки источник.