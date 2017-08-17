На Украине мужчина пригрозил суицидом и потребовал встречи с консулом России

Мужчина забрался на сетку, натянутую на уровне третьего этажа гостиницы «Крещатик» в Киеве, и пригрозил совершить самоубийство. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает «Страна.ua».

На балконе здания, примыкающего к сетке, находился охранник отеля, который пытался уговорить мужчину зайти внутрь. Отмечается, что тот потребовал встречи с российским консулом.

«Я скажу одно, даже если я залезу обратно и исчезну или меня убьют, не верьте в новую Украину. (...) Российский консул нужен мне потому, что я больше никому не доверяю», — кричал неизвестный.

Полиция оцепила территорию перед входом в «Крещатик» и пыталась установить контакт с мужчиной, которому на вид около 40 лет. Выяснилось, что его зовут Тимур Кириллов, он является постояльцем гостиницы, въехал туда 16 августа по паспорту гражданина Канады. По его словам, он родом из Донецка.

Через какое-то время на место прибыл представитель посольства России, который начал переговоры с Кирилловым.

В итоге он вернулся в номер. «Похоже, обратно его уже не выпустят», — пишет «Страна.ua». Вся ситуация продолжалась примерно четыре часа.