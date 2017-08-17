«Макдоналдс» случайно слил iPhone 8

Австралийское отделение «Макдоналдс» разослало пользователям рекламу своего приложения с изображениями нового iPhone. Об этом пишет издание EFTM.

В письме используются изображения смартфона, которые полностью соответствуют предыдущим утечкам о новом iPhone: экран смартфона имеет минимальные рамки, а в верхней части специальный вырез для динамика и датчиков.

Издание полагает, что разработчики тесно сотрудничают с Apple и получили информацию о новом смартфоне для создания актуальной версии приложения. Однако инсайдер Вениамин Гескин уже заявил, что в «Макдоналдс» просто использовали один из его рендеров, которые были созданы на основе слухов.

iPhone 8 представят на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. Предполагается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него появится сканер лица.