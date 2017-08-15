Опубликовано секретное видео сборки iPhone 8

В сети опубликовали ролики с завода Foxconn, на котором собирают iPhone 8. Видео делались скрытно и имеют плохое качество, поэтому довольно сложно разобрать, что конкретно на них происходит. Также на роликах можно рассмотреть заднюю крышку корпуса смартфона, внешне полностью совпадающую с изображениями, которые ранее публиковали инсайдеры.

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iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.