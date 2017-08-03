Тайное писание

В последние дни все внимание было приковано к умной колонке HomePod. В любой другой ситуации о ней даже не вспомнили бы, но сейчас Apple выпустила новую версию прошивки девайса, из которой удалось узнать много подробностей о новом смартфоне компании. Как это связано и почему Apple собственноручно раскрыла все секреты нового iPhone 8 — в материале «Ленты.ру».

На прошлой неделе в открытом доступе появилась ранняя прошивка умной колонки HomePod. Устройство было представлено в июне на WWDC 2017, но многие тут же забыли о его существовании по ряду причин: высокая цена, релиз только в конце года и лишь в четырех странах (США, Канаде, Великобритании и Австралии) и многое другое. Но именно благодаря ей независимым разработчикам удалось узнать неизвестные ранее подробности об iPhone. Это самая крупная утечка за все время существования iPhone (за исключением полного слива iPhone 4 в апреле 2010 года на Gizmodo).

Можно допустить, что к утечкам от партнеров Apple действительно не имеет никакого отношения и на полном серьезе пытается это побороть. Но когда подтверждение слухам находят в собственном продукте компании — это настораживает. Либо причина все же в банальной халатности.

Самое удивительное в этой истории — то, что на саму колонку никто так и не обратил внимания, энтузиасты искали в коде хоть какое-то упоминание iPhone 8. Разработчикам удалось узнать точные характеристики HomePod, подтвердить наличие у нее экрана, выяснить, как устроена операционная система и несколько других подробностей. Но это все не имеет особого значения.

Как вообще прошивка колонки может раскрыть секреты Apple? Дело в том, что HomePod работает на модифицированной версии iOS 11.0.2. Именно поэтому в ее коде удалось обнаружить больше информации об iPhone 8, чем в официальной бета-версии iOS 11, доступной для установки всем желающим.

Веня был прав

Важнейшим открытием, которое удалось сделать после изучения прошивки, стало подтверждение слухов о дизайне iPhone 8. Еще в апреле в руки к инсайдеру Вениамину Гескину (venyageskin‏ — Benjamin Geskin) попал макет смартфона, после чего он периодически публиковал новые кадры и рендеры устройства. Он стал одним из первых, кто с уверенностью заявлял о безрамочном iPhone со стеклянной задней крышкой.

Сейчас же в коде HomePod было найдено схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8, которое полностью соответствует слухам и макетам, публиковавшимся в сети. Экран действительно занимает всю фронтальную поверхность и имеет небольшие рамки по периметру, а в верхней части дисплея — специальная прорезь под разговорный динамик, камеру и датчики (с которыми тоже не все просто).

Разрешение экрана нового iPhone составит 2436 на 1125 пикселей. Именно эта цифра фигурировала еще в первых утечках, о которых говорил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Тогда он заявил, что экран будет разделен на две части: функциональную и основную, общая диагональ которых составит 5,8 дюйма. Сейчас ни о какой функциональной части речи не идет, экран будет 5,15-дюймовым с плотность пикселей 512 ppi. Для сравнения: у iPhone 7 этот показатель — 326 пикселей на дюйм, а у Plus-версии — 401.

Прощай, Touch ID

Так как экран займет всю поверхность экрана, там просто не будет места под кнопку Home. По имеющейся информации, ее функции будет выполнять весь экран, то есть пользователь сможет нажать на любую часть дисплея, чтобы выйти из приложения. Но это не единственная функция кнопки Home и Apple встраивает в нее сканер отпечатков пальцев Touch ID. С ним, похоже, тоже придется попрощаться.

Согласно одному из предположений, Apple встроит сканер прямо в экран, тем более что у Apple есть подходящий патент. Еще в октябре прошлого года была зарегистрирована технология емкостного зондирования, действующая через щели в поверхности. Это позволило бы разместить Touch ID под дисплеем, поэтому в прошивке HomePod не нашли ни одного подтверждения этому вбросу. В ней вообще не нашли упоминания Touch ID. Возможно, эта технология дебютирует через год, но не в iPhone 8.

Назревает вопрос: какая система биометрической защиты будет в новом iPhone? И ответ на него был найден в этой же прошивке HomePod. Разработчики наткнулись на множественные повторения строчки BKFaceDetect. Соответственно, iPhone 8 действительно сможет распознавать лицо владельца. К тому же он будет использоваться для доступа к сторонним приложениям, как это было с Touch ID.

Еще в мае стало известно о соглашении между Apple и LG Innotek, которая поставит модули 3D-камеры на сумму в 177 миллионов долларов. Сейчас эта компания производит сенсоры для iPhone 7 Plus. По словам источника в Apple, сканер лица быстрее дактилоскопического сенсора и превосходит его по степени защиты. К тому же он сможет работать под любым углом, так как полностью сканирует лицо пользователя и даже в темноте.

Не стоит отбрасывать вероятность установки сканера отпечатков на задней крышке. Но пока в сети появлялись лишь китайские поделки с такой реализацией Touch ID, и ничего хотя бы похожего на реальную утечку еще не было. Существует мнение, что сенсор может быть встроен в кнопку блокировки, но этому тоже нет весомых подтверждений.

Были и более мелкие утечки, которые вызывают мало интереса. Так, в коде есть упоминание нового типа зарядки. Не уточняется, о чем именно идет речь, но, вероятнее всего, iPhone получит беспроводную зарядку, о чем инсайдеры говорили с прошлого года. Вместе с этим появится функция активации смартфона касанием экрана. Ну и еще Apple Watch научатся замерять активность при катании на лыжах.