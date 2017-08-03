Наука и техника
 
Последние новости
В МИД пообещали ответить на новые американские санкции
В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах
Российский бренд выпустил платья и шорты из платков
Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств
Обнаружена инопланетная светящаяся вода
Покинувший «Зенит» тренер Луческу нашел новую работу
Додон и Рогозин встретятся в Тегеране
Популярные новости
СМИ раскрыли детали конфликта между Малаховым и Первым каналом
Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств
Обнаружена инопланетная светящаяся вода
В МИД пообещали ответить на новые американские санкции
Ударивший корреспондента НТВ мужчина предложил «добазариться»
Покинувший «Зенит» тренер Луческу нашел новую работу

Тайное писание

Apple случайно рассекретила iPhone 8

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: apple-iphone.ru

В последние дни все внимание было приковано к умной колонке HomePod. В любой другой ситуации о ней даже не вспомнили бы, но сейчас Apple выпустила новую версию прошивки девайса, из которой удалось узнать много подробностей о новом смартфоне компании. Как это связано и почему Apple собственноручно раскрыла все секреты нового iPhone 8 — в материале «Ленты.ру».

На прошлой неделе в открытом доступе появилась ранняя прошивка умной колонки HomePod. Устройство было представлено в июне на WWDC 2017, но многие тут же забыли о его существовании по ряду причин: высокая цена, релиз только в конце года и лишь в четырех странах (США, Канаде, Великобритании и Австралии) и многое другое. Но именно благодаря ей независимым разработчикам удалось узнать неизвестные ранее подробности об iPhone. Это самая крупная утечка за все время существования iPhone (за исключением полного слива iPhone 4 в апреле 2010 года на Gizmodo).

Можно допустить, что к утечкам от партнеров Apple действительно не имеет никакого отношения и на полном серьезе пытается это побороть. Но когда подтверждение слухам находят в собственном продукте компании — это настораживает. Либо причина все же в банальной халатности.

Самое удивительное в этой истории — то, что на саму колонку никто так и не обратил внимания, энтузиасты искали в коде хоть какое-то упоминание iPhone 8. Разработчикам удалось узнать точные характеристики HomePod, подтвердить наличие у нее экрана, выяснить, как устроена операционная система и несколько других подробностей. Но это все не имеет особого значения.

Как вообще прошивка колонки может раскрыть секреты Apple? Дело в том, что HomePod работает на модифицированной версии iOS 11.0.2. Именно поэтому в ее коде удалось обнаружить больше информации об iPhone 8, чем в официальной бета-версии iOS 11, доступной для установки всем желающим.

Веня был прав

Важнейшим открытием, которое удалось сделать после изучения прошивки, стало подтверждение слухов о дизайне iPhone 8. Еще в апреле в руки к инсайдеру Вениамину Гескину (venyageskin‏ — Benjamin Geskin) попал макет смартфона, после чего он периодически публиковал новые кадры и рендеры устройства. Он стал одним из первых, кто с уверенностью заявлял о безрамочном iPhone со стеклянной задней крышкой.

Сейчас же в коде HomePod было найдено схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8, которое полностью соответствует слухам и макетам, публиковавшимся в сети. Экран действительно занимает всю фронтальную поверхность и имеет небольшие рамки по периметру, а в верхней части дисплея — специальная прорезь под разговорный динамик, камеру и датчики (с которыми тоже не все просто).

Разрешение экрана нового iPhone составит 2436 на 1125 пикселей. Именно эта цифра фигурировала еще в первых утечках, о которых говорил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Тогда он заявил, что экран будет разделен на две части: функциональную и основную, общая диагональ которых составит 5,8 дюйма. Сейчас ни о какой функциональной части речи не идет, экран будет 5,15-дюймовым с плотность пикселей 512 ppi. Для сравнения: у iPhone 7 этот показатель — 326 пикселей на дюйм, а у Plus-версии — 401.

Прощай, Touch ID

Так как экран займет всю поверхность экрана, там просто не будет места под кнопку Home. По имеющейся информации, ее функции будет выполнять весь экран, то есть пользователь сможет нажать на любую часть дисплея, чтобы выйти из приложения. Но это не единственная функция кнопки Home и Apple встраивает в нее сканер отпечатков пальцев Touch ID. С ним, похоже, тоже придется попрощаться.

Согласно одному из предположений, Apple встроит сканер прямо в экран, тем более что у Apple есть подходящий патент. Еще в октябре прошлого года была зарегистрирована технология емкостного зондирования, действующая через щели в поверхности. Это позволило бы разместить Touch ID под дисплеем, поэтому в прошивке HomePod не нашли ни одного подтверждения этому вбросу. В ней вообще не нашли упоминания Touch ID. Возможно, эта технология дебютирует через год, но не в iPhone 8.

Назревает вопрос: какая система биометрической защиты будет в новом iPhone? И ответ на него был найден в этой же прошивке HomePod. Разработчики наткнулись на множественные повторения строчки BKFaceDetect. Соответственно, iPhone 8 действительно сможет распознавать лицо владельца. К тому же он будет использоваться для доступа к сторонним приложениям, как это было с Touch ID.

Еще в мае стало известно о соглашении между Apple и LG Innotek, которая поставит модули 3D-камеры на сумму в 177 миллионов долларов. Сейчас эта компания производит сенсоры для iPhone 7 Plus. По словам источника в Apple, сканер лица быстрее дактилоскопического сенсора и превосходит его по степени защиты. К тому же он сможет работать под любым углом, так как полностью сканирует лицо пользователя и даже в темноте.

Не стоит отбрасывать вероятность установки сканера отпечатков на задней крышке. Но пока в сети появлялись лишь китайские поделки с такой реализацией Touch ID, и ничего хотя бы похожего на реальную утечку еще не было. Существует мнение, что сенсор может быть встроен в кнопку блокировки, но этому тоже нет весомых подтверждений.

Были и более мелкие утечки, которые вызывают мало интереса. Так, в коде есть упоминание нового типа зарядки. Не уточняется, о чем именно идет речь, но, вероятнее всего, iPhone получит беспроводную зарядку, о чем инсайдеры говорили с прошлого года. Вместе с этим появится функция активации смартфона касанием экрана. Ну и еще Apple Watch научатся замерять активность при катании на лыжах.

Влад Массино

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Apple случайно рассекретила особенности iPhone 8
Подтверждены две особенности iPhone 8
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0231 июля

Вверх-вниз

SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
15:24 2 августа

Электронные сигареты оказались причиной медленной смерти

14:4724 июля

Microsoft похоронит Paint

18:01 2 августа

В Британии началась эпидемия зомби-вируса

Наука и техника00:01 1 августа
Леон Бота

Часики тикают

Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
14:49 2 августа

«Ведьмак 3» превратят в эротическую раскраску

20:5619 июля

«Древнейший смайлик» нашли в Турции

12:05 2 августа

Гигантская аномальная молния поразила гору Мауна-Кеа

Наука и техника00:1012 июля

«Товарищ Коба хороший работник»

Почему Сталин осторожничал в 1917 году
08:55 2 августа

Катастрофу с гигантским айсбергом показали на видео

17:38 6 июля

Распространение рака в прозрачной мыши показали на видео

10:26 2 августа

Загадочным инопланетным сигналам нашли объяснение

Россия
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
На Кубани рассказали о готовности принять пострадавших при взрывах в Абхазии
Песков счел неприемлемой ситуацию с объявлением Рогозина персоной нон грата
Дональд Трамп«Трамп — заложник этого закона»
Кому на самом деле достанется из-за новых антироссийских санкций
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Автомобиль врезался в отбойник и перевернулся на МКАД
Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о новых санкциях против России
Все материалы
Мир
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
В США предложили отказаться от визовой лотереи
Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
В Афганистане подвергся нападению конвой НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Днепровская криминальная республика
Как на Украине появилась бандитская столица
Два десятка россиян пострадали из-за взрывов на военном складе в Абхазии
Порошенко поставил себе в заслугу продление санкций США против России
Додон предрек катастрофу после объявления Рогозина персоной нон грата в Молдавии
Волонтер рассказал о продвижении ВСУ на один километр в районе Светлодарска
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Голая женщина прошлась по улицам Киева
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
В ЦБ рассказали об окончании эпохи банков-«пылесосов»
Вернулись к корням
Почему россияне снова обращаются к стратегии выживания 1990-х
Впервые в 2017 году в России зафиксирована недельная дефляция
ЦБ объяснил недоверие россиян к цифрам официальной инфляции
ЦБ резко поднял курсы доллара и евро
Резервный фонд превысил триллион рублей
Все материалы
Бизнес
Мне бы в небо
Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
BP нашла способ продолжить реализацию проектов с «Роснефтью»
Россия запретила ввоз свиней из Румынии
Германские концерны объявили об отзыве 5 миллионов дизельных машин
Клиенты «МегаФона» установили рекорд использования интернета в турпоездках
Все материалы
Силовые структуры
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
«Банда GTA» спровоцировала остановку лифта в Мособлсуде ради нападения на конвой
Глава Росгвардии нашел грубейшие нарушения конвоя «банды GTA» в Мособлсуде
Минобороны России отреагировало на статью Reuters о 40 погибших военных в Сирии
Четвертый участник перестрелки в Мособлсуде из «банды GTA» умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Григорий XVIШоколадный Папа
Католическая церковь нашла спасение в какао и рабах
Электронные сигареты оказались причиной медленной смерти
В Британии началась эпидемия зомби-вируса
«Ведьмак 3» превратят в эротическую раскраску
Гигантская аномальная молния поразила гору Мауна-Кеа
Все материалы
Спорт
Мое сердце замерло
Почему занятия бегом и участие в марафоне таят в себе смертельную опасность
Из мини-футбольного «Динамо» ушел президент
Покинувший «Зенит» тренер Луческу нашел новую работу
Шарапова снова получила травму
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по плаванию
ЦСКА вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Бывший пресс-секретарь РФС рассказал об ударившем журналиста НТВ мужчине
Все материалы
Культура
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Минкульт выступил против отмены господдержки фильмов со сценами курения
Сталлоне исполнил гавайский танец на дне рождения Шварценеггера
Сценарий девятых «Звездных войн» перепишет автор пьесы о Гарри Поттере
Канье Уэст решил засудить обвинивших его в курении марихуаны страховщиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Союз журналистов России отреагировал на избиение журналиста НТВ в прямом эфире
Ударивший корреспондента НТВ мужчина предложил «добазариться»
Мэрия Кургана обиделась на мем про отопление с отсылкой к «Игре престолов»
Пятый канал стал четвертым по популярности в России
Коллега Малахова прокомментировал слухи вокруг «Пусть говорят»
Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Все материалы
Ценности
Куртка: Катя DobrяkovaЕсть надписи на русском языке
Зачем креативный директор Balenciaga носит кеды с именем Земфиры
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Марка adidas Originals привлечет японцев к пошиву кроссовок
Напечатанные на 3D-принтере кроссовки продали за 10 тысяч евро
Американский бренд пустил 19-летнюю российскую модель ползать по туалету
U-Boat выпустил «химерические» часы с серебряным ротором
Bottega Veneta сделала духи с розовым перцем
Все материалы
Путешествия
Хлеб-соль и зрелища
Чем интересен Пермский край, где Европа встретилась с Азией
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Российский чартер в Таиланд задержали почти на сутки
Российских туристов предупредили о гигантских очередях в аэропортах Европы
Пассажиры лоукостера EasyJet застряли в Греции из-за спаривающихся черепах
Россияне стали в два раза чаще работать во время отпуска
Бортпроводник спас жизнь подростку в екатеринбургском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Медлительные ослы помешали контрабандистам преодолеть Лимпопо
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Меркель сняли во время хайкинга в том же месте и той же одежде пятый год подряд
Заключенные американской тюрьмы сбежали с помощью арахисового масла
Все материалы
Повелитель бури
Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante
Легендарный гоночный «Мерседес»
Зачем «Мерседес» построил копию легендарного гоночного седана 190 Е
Самый популярный внедорожный сэконд-хэнд в России
Какие машины для бездорожья чаще всего покупали на вторичке в 2017 году
Тест: угадай марку автомобиля
Глядя на эти машины, трудно опознать даже марку, но попробовать точно стоит
Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai оценили в 730 тысяч долларов
На Украине продали 27-летнюю «девятку» без пробега
В ЮАР контрабандисты попытались вывезти «Мерседес» на ослах
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы