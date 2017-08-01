Apple случайно рассекретила особенности iPhone 8

Независимые разработчики обнаружили в прошивке умной колонки HomePod от Apple информацию о новых функциях iPhone 8. В частности, были опровергнуты слухи о наличии в смартфоне встроенного сканера отпечатков пальцев, пишет 9to5mac.

Стивен Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) написал в Twitter, что в системе колонки нет ни единого упоминания ультразвукового Touch ID под экраном. Соответственно, Apple не планирует встраивать эту функцию в iPhone 8, хотя у нее уже есть патент на технологию емкостного зондирования, действующую через щели в поверхности.

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Вместе с этим, в смартфоне появится возможность разблокировки устройства касанием экрана. Кроме того, в прошивке было найдено упоминание раздельного статус-бара, на котором отображается время, уровень сигнала и другая информация. Это косвенно подтверждает сведения о дизайне смартфона, которые утекли ранее и согласно которым в верхней части дисплея будет прорезь под динамик и датчики.

В июле в коде ПО HomePod энтузиасты нашли информацию о новой системе защиты в iPhone 8, а также схематичное изображение смартфона.

Устройство будет анонсировано на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Колонка HomePod была представлена на ежегодной конференции WWDC в начале июня этого года. Она имеет поддержку голосового ассистента Siri и является конкурентом популярных на Западе Amazon Echo и Google Home. Ее продажи начнутся в США, Великобритании и Австралии в декабре 2017 года по цене в 350 долларов.