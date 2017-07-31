Подтверждены две особенности iPhone 8

В коде прошивки умной колонки HomePod от Apple нашли подтверждение слухам об iPhone 8. В ПО упоминается новый способ защиты, а также содержится изображение смартфона, пишет The Verge.

Разработчики обнаружили, что в прошивке множество раз повторяется строчка BKFaceDetect, которая, вероятнее всего, относится к системе распознавания лиц. По слухам, она будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лицо.

Кроме того, в коде было найдено схематичное изображение iPhone 8. Оно полностью соответствует слухам и макетам, которые ранее публиковались в сети. Так, смартфон получит экран во всю фронтальную панель с минимальными рамками. В его верхней части будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру.

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Колонка HomePod была представлена на ежегодной конференции WWDC в начале июня этого года. Она имеет поддержку голосового ассистента Siri и является конкурентом популярных на Западе Amazon Echo и Google Home. Ее продажи начнутся в США, Великобритании и Австралии в декабре 2017 года по цене в 350 долларов.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.