Наука и техника
 

Тим Кук объяснил отсутствие инноваций у Apple

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Тим Кук
Тим Кук

Глава корпорации Apple Тим Кук в интервью Bloomberg Businessweek ответил критикам, обвиняющим компанию в отсутствии инноваций. Он объяснил это тем, что Apple не торопится быть первой во всем.

В частности, Кук заявил, что критика объясняется тем, что корпорация внедряет новые технологии значительно позже других производителей. В качестве примера он привел технологию дополненной реальности (AR), над которой в компании трудится много разработчиков. Хотя полноценных AR-устройств Apple пока не представила.

«Мы делаем ставку на долгосрочные проекты. Мы не торопимся быть первыми во всем, — отметил Кук. — Наша задача — быть лучшими и давать пользователям что-то, что действительно меняет их жизнь. Если вспомнить, то iPod не был первым плеером. iPhone не был первым смартфоном, iPad не был первым планшетом».

Также глава Apple прокомментировал возмущение пользователей по поводу умной колонки HomePod. На вопрос, будут ли покупатели платить 350 долларов за подобное устройство, Кук напрямую не ответил, но вспомнил другие девайсы Apple, цену которых также считали завышенной.

«Если помните, когда мы представили iPod, многие говорили: "Зачем кто-то будет платить 399 долларов за MP3-плеер?" Когда iPhone был анонсирован было то же самое: "Кто-то вообще будет платить за iPhone?" iPad прошел через то же самое», — заключил Кук.

Колонка HomePod была представлена в начале июня на конференции WWDC 2017. Это прямой конкурент популярных на Западе Amazon Echo и Google Home. Ее продажи начнутся в США, Великобритании и Австралии в декабре 2017 года.

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