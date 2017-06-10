Глава Apple призвал не верить интернет-троллям и не становиться ими

Глава Apple Тим Кук выступил перед выпускниками Массачусетского технологического института и предостерег их от возможных опасностей в век развития социальных сетей. Полную расшифровку выступления опубликовало издание Quartz.

Гендиректор компании объяснил слушателям, что подрастающее поколение вынуждено жить в окружении потенциальных угроз, возникновение которых связано с развитием технологий. Современные люди обязаны думать о безопасности своих личных данных, критично относиться к информации из-за распространения фейковых новостей и не превращаться в «антисоциальных пользователей социальных сетей».

«Не позволяйте всему этому шуму сбить вас с курса. Не слушайте троллей и, ради бога, не становитесь ими», — сказал Кук.

Также бизнесмен призвал выпускников полагаться на людей, поскольку именно человеческие таланты являются двигателем прогресса.

В феврале Кук заявил, что одна из важнейших мировых проблем — феномен фейковых новостей. Он призвал правительства всех стран мира объединиться с крупнейшими корпорациями, чтобы эффективно бороться с ложной информацией.