Apple заявила о неожиданном падении продаж iPhone

Корпорация Apple опубликовала отчет с результатами за второй квартал 2017 финансового года. В документе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», говорится о неожиданном падении продаж iPhone.

Так, за второй квартал было продано 50,8 миллиона iPhone, что принесло компании 33,2 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано 51,2 миллиона устройств, но заработано всего 32,9 миллиарда долларов. Соответственно, продажи телефонов упали на один процент. Аналитики, в свою очередь, предсказывали, что Apple сможет продать не менее 52 миллионов смартфонов.

«Мы наблюдаем замедление в продажах iPhone из-за, как нам кажется, очень частых ранних слухах о новых iPhone», — сказал глава Apple Тим Кук во время телефонной конференции.

При этом совокупный доход Apple за второй квартал вырос на 1,2 процента. Он составил 52,9 миллиарда долларов против 50,6 миллиарда во втором квартале прошлого года. Выручка составила 10,5 миллиарда долларов. Отмечается также, что в Китае был зафиксирован 20-процентный рост продаж компьютеров Mac.

Самым успешным для компании стал сегмент онлайн-сервисов. Он показал 18-процентный рост и принес 7 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым кварталом, число подписчиков сервисов Apple выросло на 15 миллионов и достигло 165 миллионов.

