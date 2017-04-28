Apple запретила Pear Technologies регистрировать логотип с силуэтом груши

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) вынесло решение о недопустимости использования компанией Pear Technologies в качестве логотипа силуэта груши (pear на английском языке значит «груша» — прим. «Ленты.ру»). Против данного изображения выступила компания Apple, пишет The Register.

Зарегистрировать логотип Pear Technologies, которая занимается разработкой ПО и оказывает услуги цифрового картографирования, пыталась с февраля 2014 года. Однако уже в ноябре юристы Apple оспорили данную заявку. По мнению представителей компании, логотипы яблока и груши являются одинаковыми с юридической точки зрения. Так, оба изображения являются «абстрактной стилизацией» и имеют «гладкие округлые очертания».

В свою очередь, юристы Pear Technologies напомнили, что изображения груши и яблока различаются между собой. Кроме того, у логотипа компании нет надкусанных частей, он окрашен в серый цвет, а под ним размещено название фирмы. В итоге в EUIPO признали, что изображения имеют отличия, однако этого все равно недостаточно, чтобы избежать заключения об их «визуальном сходстве».

Apple также поспособствовала удалению заявок на регистрацию других товарных знаков Pear Technologies с изображением груши. Юристы корпорации доказали, что изображение надкушенного яблока настолько сильно ассоциируется у населения с Apple, что другие логотипы с фруктами в том же сегменте рынка могут ввести потребителей в заблуждение.