Названа главная особенность камеры iPhone 8

Компания Apple работает над лазерным датчиком для камеры нового iPhone 8. Об этом пишет Fast Company со ссылкой на анонимный источник. Это позволит повысить качество снимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности.

Отмечается, что Apple планирует использовать лазерный датчик VCSEL. С его помощью смартфон сможет определять глубину сцены, то есть расстояние между различными объектами в кадре. Таким образом улучшается позиционирование объектов в дополненной реальности. Помимо этого, лазерный датчик повысит качество и скорость автофокуса при обычной съемке.

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«Лазерная система VCSEL определяет расстояние, которое проходит лазер от объекта до датчика. Система состоит из источника (лазер SCSEL), объектива, датчика и процессора. Источник утверждает, что установка системы на один смартфон обойдется в два доллара», — говорится в сообщении.

Во время конференции WWDC 2017 в начале июня Apple представила систему ARKit для дополненной реальности. Система станет доступна после релиза iOS 11 в конце года.

Презентация нового iPhone состоится осенью на ежегодной конференции Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.