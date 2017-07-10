Инсайдер рассказал о новом цвете корпуса iPhone 8

Инсайдер Вениамин Гескин (Benjamin Geskin) рассказал, что iPhone 8 будет выпущен в четырех вариантах расцветки, в том числе с полностью зеркальным корпусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В основе утечки лежит информация от аналитика KGI Securities Мин-Чи Го, пишет Macrumors. Указывается, что iPhone 8 может иметь некую отличительную особенность по сравнению с iPhone 7s. По словам Гескина, ею и станет новый зеркальный корпус смартфона.

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Относительно трех других возможных цветов корпуса информации не последовало. На данный момент iPhone 7 выпускается в шести цветах: матовый черный, глянцевый черный, золотой, розовый, серебристый и красный.

В начале июля Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники сообщил о новой защите для iPhone на основе 3D-сканера лица. Она может прийти на смену дактилоскопическому сенсору TouchID.

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.