Большинство жителей мира отказались считать Россию опасной страной

Большинство жителей Земли не считают Россию опасной страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center.

Опрос проводился весной 2017 года среди жителей 37 стран, в нем участвовали 40,9 тысяч человек. Исследователи выяснили, что в среднем положительно относятся к России 34 процента опрошенных. Больше всего Россию любят в Азии — там в ее пользу высказались 37 процентов, меньше всего — в Европе (27 процентов). Лидером по этому параметру является Вьетнам — там к России положительно отнеслись 79 процентов опрошенных, на втором месте — Филиппины (54 процента).

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Серьезной угрозой Россию считают 31 процент, причем больше всех боятся Москву в Польше (65 процентов), Испании и США — по 47 процентов, меньше всего — в Латинской Америке (23 процента).

Деятельность Владимира Путина на международной арене положительно оценивают 23 процента опрошенных. В Африке число поклонников политики российского президента достигло 35 процентов, из европейцев внешнюю политику Путина положительно оценили всего 19 процентов.

Кардинально разошлись мнения и по поводу внутренней политики России. 30 процентов опрошенных сочли, что российские власти уважают права и свободы граждан, причем в Африке так считает 51 процент населения, на Ближнем Востоке — 42 процента. В Европе же и США в пользу этого высказались лишь 14 процентов.

Исследователи отмечают, что американские демократы в среднем хуже относятся к Путину и России, чем республиканцы, а также заявляют, что лучше всего к России относится молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.