Опрос показал веру американцев в неизбежность третьей мировой войны

Большинство американцев уверены, что третья мировая война неизбежна. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией YouGov, пишет The Independent в воскресенье, 8 января.

Согласно исследованию, 64 процента опрошенных считают, что мир приближается к большому вооруженному конфликту, и только 15 процентов верят в обратное. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Отмечается, что в опросе приняли участие девять тысяч человек в девяти странах. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61 процент респондентов, 19 процентов придерживаются диаметрально противоположного мнения.

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Исследование также показало, что России опасаются 71 процент опрошенных британцев и 59 процентов американцев. Большинство опрошенных французов — 81 процент — заявили о боязни терроризма.

31 октября «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому почти половина россиян боится, что обострение отношений России с западными странами может перерасти в третью мировую войну. 48 процентов респондентов признались, что опасаются начала войны из-за напряженной обстановки на международной арене. При этом 52 процента положительно отнеслись к проведению Россией военной операции в Сирии.