В Риме задержан отрезавший женщине ноги преступник

Римские сыщики задержали 62-летнего Маурицио Диоталлеви, убившего свою сестру Николетту. Об этом сообщает La Repubblica.

По словам полицейских, преступник сначала задушил свою жертву ремнем, а затем распилил ее тело на части и выкинул их в разные мусорные контейнеры.

По словам злоумышленника, он действовал в состоянии аффекта. «Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном», — заявил на допросе Диоталлеви. Последней каплей терпения мужчины стала ссора, которая произошла после того, как женщина вернулась из отпуска и сразу стала предъявлять брату претензии, а заодно влепила ему две пощечины.

На след убийцы удалось выйти благодаря уличным камерам слежения. Сейчас Диоталлеви предъявлены обвинения в убийстве и попытке сокрытия следов преступления.

16 августа сообщалось, что в мусорном контейнере на одной из улиц Рима, были обнаружены отрезанные женские ноги.