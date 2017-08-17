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В Риме задержан отрезавший женщине ноги преступник

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Римские сыщики задержали 62-летнего Маурицио Диоталлеви, убившего свою сестру Николетту. Об этом сообщает La Repubblica.

По словам полицейских, преступник сначала задушил свою жертву ремнем, а затем распилил ее тело на части и выкинул их в разные мусорные контейнеры.

По словам злоумышленника, он действовал в состоянии аффекта. «Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном», — заявил на допросе Диоталлеви. Последней каплей терпения мужчины стала ссора, которая произошла после того, как женщина вернулась из отпуска и сразу стала предъявлять брату претензии, а заодно влепила ему две пощечины.

На след убийцы удалось выйти благодаря уличным камерам слежения. Сейчас Диоталлеви предъявлены обвинения в убийстве и попытке сокрытия следов преступления.

16 августа сообщалось, что в мусорном контейнере на одной из улиц Рима, были обнаружены отрезанные женские ноги.

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