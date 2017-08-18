Тень Трампа в доме обычной семьи насторожила американцев

Пользователь Reddit разместил фотографию, сделанную в своей комнате, на которой видна тень от профиля президента США Дональда Трампа. Автор записи уверяет, что сходство тени, которую он отбрасывает на стену с абрисом главы государства случайна, однако посетители портала ему не поверили.

«Когда сидишь на диване с головной болью и пузырем льда, а подруга говорит не двигаться», — подписал он.

«Откуда нам знать, что вы не Трамп?» — усомнился один из пользователей. «Похоже, он занят написанием твитов, так что все понятно», — сделал вывод другой.

Случайная тень президента в обычном доме стала поводом для шуток. Пользователи предположили, что герой поста — мексиканец, за которым следит Трамп. Шутка о том, что именно так в действительности выглядит мексиканская стена, стала одной из самых популярных.

Некоторые разглядели в тени вовсе не Трампа, а 35-го президента США Джона Кеннеди, а кому-то привидился персонаж из мультсериала Family Guy Питер Гриффин.

Запись продержалась в топе Reddit весь четверг 17 августа и собрала около трех тысяч комментариев.