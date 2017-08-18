ВКС России за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ

За прошедшую неделю российские истребители сил ПВО выполнили восемь вылетов с целью перехвата иностранных самолетов в приграничной зоне. Об этом сообщается в материалах на сайте Минобороны.

Воздушную разведку вдоль границ России, по данным ведомства, вели 16 летательных аппаратов.

Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.

Кроме того, Минобороны отчиталось о работе российских ВКС в Сирии. Было совершено более 290 боевых вылетов, уничтожено более 730 объектов международных террористических группировок. Также было выполнено более 120 разведывательных вылетов беспилотных летательных аппаратов, расчеты БПЛА обнаружили более 160 объектов боевиков.