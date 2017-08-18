В Узбекистане приготовили шесть тонн плова

Плов весом более шести тонн приготовили в узбекском городе Алмалык в Ташкентской области. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает портал Uzdaily.uz.

Плов сделали в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти восемь тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 килограммов, глубина — 1 метр. Учаг (печь), на котором разместили казан, весил почти 3 тонны.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 килограммов, баранины — 825,5 килограмма, жира баранины (курдюк) — 195 килограммов и 1650 килограммов риса. В казан положили 2,4 тысячи килограммов моркови, 185 килограммов лука, 350 литров растительного масла, 480 килограммов соли. Все это заправили 4,5 килограммами тмина, 165 килограммами барбариса, 90 килограммами гороха нут, 3 килограммами черного перца.

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Блюдо готовили 50 ошпазов (профессиональных мужчины-поваров), для размешивания плова использовались двухметровые шумовки.

Сообщается, что таким образом в Алмалыке провели репетицию приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннесса состоится 8 сентября.

В декабре 2016-го узбекские и таджикские варианты плова были внесены в список наследия ЮНЕСКО. По словам экспертов, традиция приготовления этого блюда сохраняется в семьях, передается от мастера к ученику, в общении между сверстниками. Таким образом она укрепляет социальные связи и является частью культуры.