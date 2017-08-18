Журналистка раскрыла тайные значения эмодзи

Журналистка издания Mashable Рэйчел Томпсон (Rachel Thompson) опубликовала список неочевидных эмодзи, которые в отдельных странах могут быть восприняты как оскорбление.

По мнению журналистки, язык эмодзи-символов уже давно можно считать международным языком. К примеру, в Италии, Испании, Португалии, Греции, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Кубе и Уругвае эмодзи с рукой и поднятыми вверх указательным пальцем и мизинцем (иногда такой жест называют «коза») означает вовсе не одобрение, а указание на обманщика.

В Китае помахивающая ладонь способна очень обидеть, пользователи китайского мессенджера WeChat используют этот эмодзи, когда хотят разорвать дружбу.

Большой палец, вскинутый вверх, будет расценен как непристойность в Иране, Ираке, Афганистане и Нигерии. «Знак мира» — соединенные указательный и безымянный пальцы — в Великобритании считают жестом, которым можно «послать» своего собеседника.

В июле соцсеть Facebook отказала американским евангельским христианам, которые попросили ввести эмодзи в виде креста в линейку символов, выражающих отношение к постам. Представитель соцсети заверил, что в компании не работают над подобными продуктами.