Видео: Apple / YouTube

Дерущиеся стикерами подростки прорекламировали новые эмодзи для iMessage. Ролик был опубликован на YouTube-канале Apple.

На видео, которое за один день набрало более 125 тысяч просмотров, молодые люди под песни Boys are Boys and Girls are Choice гаражного рок-коллектива The Monks агрессивно обклеивают друг друга разноцветными стикерами, таким образом выражая свои эмоции. «Скажи это с помощью стикера», — гласит надпись в конце ролика.