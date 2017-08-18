Человек с самурайским мечом попытался прорваться к президенту Тайваня

Человек с самурайским мечом пытался прорваться в президентский дворец на Тайване. Об этом сообщает Reuters.

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Вставший на его пути полицейский получил ранение в плечо, но не отступил и в конце концов обезоружил нападавшего. Сейчас раненый страж порядка находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Нападавший задержан, его допрашивают. О мотивах злоумышленника пока не сообщается. Известно, однако, что меч он украл.

Была ли президент во дворце в момент нападения, не уточняется.

Президентом Китайской Республики сейчас является представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Она выступает за независимость острова и провозглашение Тайваньской республики, критикует политику дальнейшего сближения с КНР и поддерживает легализацию однополых браков.

