СМИ узнали о готовившемся покушении на Эрдогана во время саммита G20

Турецкие спецслужбы предупреждали немецкую полицию о возможном покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах ФРГ.

В частности, Анкара за день до форума направила в Берлин письмо, в котором сообщала, что напасть на турецкого лидера могут «люди, переодетые в форму немецкой полиции». При этом называлось имя предполагаемого организатора покушения.

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По данным издания, немецкие спецслужбы не стали дополнительно усиливать меры охраны, посчитав, что осуществить покушение на турецкого лидера невозможно.

Помимо этого турецкие власти предупредили немецких коллег о риске провокаций со стороны курдских активистов. Однако и это предупреждение полиция Германии посчитала безосновательным.

Саммит G20 проходил в Гамбурге 7-8 июля.