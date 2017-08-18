Россияне признали необходимыми разумные траты на свадьбу

Большинство россиян считают оправданными разумные траты на свадьбу, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом девять процентов видят необходимость в роскошной свадьбе. Еще 11 процентов не считают нужным проводить торжество при регистрации брака.

Среди обязательных элементов свадебного обряда россияне назвали регистрацию в ЗАГСе (75 процентов), наличие на церемонии родных и друзей (61 процент) и свадебного платья с костюмом (59 процентов). По мнению большинства опрошенных, лучшим временем для бракосочетания являются лето и осень.

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При этом немногие из опрошенных смогли вспомнить популярные обычаи на свадьбах. Лишь 11 процентов респондентов назвали выкуп невесты.

Опрос проводился с 9 по 10 августа по телефону. В нем приняли участие 1200 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

По данным социологов, россияне в настоящее время вступают в брак поздно, семью создают в 28-30 лет. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, сегодня люди оставляют для себя возможность «попробовать, потестировать» и не хотят раньше времени совершать ошибки.