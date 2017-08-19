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Умер советник министра здравоохранения России Игорь Ланской

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Игорь Ланской
Игорь Ланской

Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской умер на 42-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера (18 августа) трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ланской работал в медиа-отрасли с 1997 года, до прихода в министерство в сентябре 2013 года он занимал пост главного редактора и генерального директора Российского агентства медико-социальной информации АМИ, также возглавлял коммуникационное агентство CREATORIC и был старшим вице-президентом и директором по инвестициям группы компаний «РосБизнесКонсалтинг».

«Игорь Львович навсегда останется в нашей памяти добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком. Коллектив министерства и лично министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют его родным и близким», — сообщили в ведомстве.

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