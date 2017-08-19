Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище

Народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева похоронена в субботу, 19 августа, на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Согласно воле актрисы, на прощальной церемонии присутствовали только самые близкие, сообщила продюсер фильмов Глаголевой Наталья Иванова. Поклонники творчества артистки ранее простились с ней в московском Доме кино.

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Глаголеву похоронили на Аллее актеров, где покоятся такие артисты, как Любовь Полищук, Владислав Галкин, Наталья Гундарева и Вячеслав Невинный.

Актриса скончалась в Германии на 62-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рассказал близкий к семье артистки источник.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана». В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» при участии голливудского актера Ральфа Файнса.