Мединский выразил соболезнования семье Глаголевой

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский прокомментировал кончину актрисы Веры Глаголевой. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Добрые воспоминания о Вере Витальевне навсегда сохранятся в сердцах близких и родных, коллег и поклонников ее творчества. Разделяю горечь вашей утраты, прошу принять слова соболезнования и сочувствия», — заявил Мединский.

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Министр назвал смерть Глаголевой невосполнимой потерей для отечественного киноискусства. «Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты», — подчеркнул он.

О смерти актрисы стало известно 16 августа. Глаголевой был 61 год. Ее похоронят 19 августа на Троекуровском кладбище после церемонии прощания в Доме кино.

