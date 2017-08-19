Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ

Ливанская армия объявила о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на ливанско-сирийской границе. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Источник агентства указал, что ливанские военные развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами. Вооруженные силы страны используют против боевиков ракеты, артиллерийские орудия и вертолеты. Операция началась в 5 утра по местному времени (2:00 мск).

7 августа боевики ИГ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» территорию Ливана. В результате обстрела никто не пострадал, ливанская армия открыла по позициям террористов ответный огонь. На следующий день президент Ливана Мишель Ауна заявил, что Ливан в ближайшее время начнет военную операцию на границе с Сирией.

18 июля о грядущей военной операции на границе с Сирией заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.