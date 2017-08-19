Французского пожарного обвинили в семи умышленных поджогах

Во французской Лотарингии арестовали пожарного, подозреваемого в серии умышленных поджогов автомобилей и домов. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

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Первыми его заподозрили коллеги. По их утверждению, волонтер каждый раз оказывался рядом с очередным пожаром.

Правоохранительные органы обвинили 19-летнего пожарного-волонтера в семи эпизодах поджогов с апреля этого года в департаменте Вогезы. Пироман признался в причастности к шести возгораниям, отказавшись взять вину лишь за сгоревшую собственную квартиру.

В конце ноября прошлого года полицейские Екатеринбурга установили приметы и объявили в розыск пиромана, устроившего поджоги на территории двух десятков городских детсадов. Пожары вспыхивали в ночное время на верандах детсадов. Поджигателя сняла камера видеонаблюдения.