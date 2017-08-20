СМИ узнали о намерении Елизаветы II править до конца жизни

Близкие к королеве Великобритании Елизавете II источники сообщили, что монарх не планирует отрекаться от престола и передавать власть наследному принцу Чарльзу. Об этом в воскресенье, 20 августа, пишет The Sunday Times.

По словам источников издания, пока королева здорова и способна исполнять свои обязанности, все разговоры о регентстве не имеют под собой никакой почвы. Они также напомнили, что в речи, приуроченной к своему 21-летию, тогда еще принцесса Елизавета II поклялась, что вся ее жизнь будет посвящена служению народу.

13 августа источник в королевской семье сообщил газете The Mirror, что королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу своего старшего сына принца Чарльза. По информации издания, подготовка документов для передачи трона уже началась.

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Елизавета II была объявлена королевой в 1952 году. В сентябре 2015 года, пробыв на троне 23 226 дней, она стала самым долгоправящим монархом Великобритании. А в 2016-м, после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, Елизавета II стала самым долгоправящим живым монархом в мире.

Принц Чарльз стал прямым наследником британского трона в 1952 году, когда ему было 3 года. В 2008 году он стал самым возрастным наследником короны за всю британскую историю — на тот момент ему было 59 лет.

В 2014 году король Испании Хуан Карлос I, которому на то время было 77 лет, отказался от трона в пользу своего сына Филипе. Годом ранее аналогичное решение приняла королева Нидерландов Беатрикс. Ее наследником стал старший сын Уиллем-Александр.

Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

