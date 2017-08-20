Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм

Король Марокко Мохаммед VI помиловал 415 осужденных за терроризм. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Среди помилованных есть несколько человек, которые были осуждены за теракты в Касабланке в 2003 году. Тогда погибло 45 человек, включая 12 террористов-смертников.

Одному осужденному монарх заменил смертную казнь на 30-летнее заключение.

В заявлении Минюста подчеркивается, что все помилованные «официально заявили о своей приверженности непреложным ценностям и национальным институтам страны, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, и продемонстрировали хорошее поведение в тюрьме».

Объявление о помиловании было подписано за день до 64-й годовщины марокканской революции.

В конце июля король помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны.

