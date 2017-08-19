По делу о теракте в финском Турку задержаны пять марокканцев

Финская полиция задержала пять граждан Марокко по делу о нападении на прохожих в центре города Турку. Об этом в субботу, 19 августа, в ходе пресс-конференции сообщила руководитель расследования Центральной криминальной полиции Финляндии, ее цитирует ТАСС.

«Дополнительно к нападавшему задержано еще четыре человека, они также являются гражданами Марокко», — пояснила она, добавив, что нападавший отказывается говорить с полицией, но правоохранительные органы продолжат допросы.

Инцидент расследуется как теракт. Финская полиция установила личность нападавшего. Им оказался 18-летний марокканец. 18 августа он с ножом атаковал прохожих в центре Турку. В результате погибли два человека и еще десять пострадали.